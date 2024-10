Seeadlerpaar im Kreis Lippe angesiedelt - erst das zweite in ganz NRW

Bereits im vergangenen Jahr hat ein Hobby-Vogelbeobachter die Seeadler in der Nähe der Weser gesehen und sie mehrere Tage lang mit einem Fernglas verfolgt und das Nest gefunden.

Der Kreis Lippe hat das Gebiet rund um das Nest dann für mehrere Wochen abgesperrt. Das Paar hatte so die Chance, ungestört brüten zu können. Während dieser Zeit hätten keine Forstarbeiten stattgefunden, es sei nicht gejagt worden und die Landwirte seien nicht auf ihre Felder gegangen, so der Kreis Lippe.

Schutzmaßnahmen und Geheimhaltung zahlen sich aus

Auch die Information, dass sich dort Seeadler ansiedeln, wurde geheim gehalten. Seeadler brauchen während ihrer Brutzeit absolute Ruhe. Wenn sie sich gestört fühlen, hätte es passieren können, dass sie den Horst aufgeben und verschwinden, so der Artenschutzbeauftragte des Kreises Lippe.

Mit einer Wildkamera konnte im April beobachtet werden, wie drei Seeadlerküken geschlüpft sind. Im Juni haben die sie zum ersten Mal das Nest verlassen und ihre direkte Umgebung erkundet. Seit Mitte Juli können sie fliegen und verlassen das Nest.

Gebiet im Kreis Lippe für Adler attraktiv

Das Gebiet in Kalletal an der Weser und die Kiesgruben in der Umgebung bieten den Seeadlern genügend Nahrung in Form von Fisch bieten. Und: In anderen Gebieten seien Seeadler schon in Strommasten oder Windräder geflogen und gestorben. Die gibt es in Kalletal nicht so viel.

Laut der Umweltschutzorganisation WWF wurden die Eierschalen der Vögel durch ein Pestizid in den 1950er Jahren zu dünn und zerbrachen während der Brut. Erst als das verboten wurde, erholte sich die Population. Laut der WWF gibt es heute wieder rund 970 Paare in Deutschland; der Seeadler gilt nicht mehr als gefährdet.

Tiere brauchen auch weiterhin Ruhe

Trotzdem sei laut Kreis Lippe der Schutz der Tiere weiterhin am wichtigsten. Für die Seeadler sei es wichtig, dass interessierte Menschen jetzt nicht zum Horst spazieren und nach den Tieren suchen. Die Tiere bräuchten Ruhe, damit sie in dem Gebiet bleiben und eine dauerhaftes Revier einrichten können.