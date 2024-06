Schüler eröffnen Nachhaltigkeitszentrum in Billerbeck

Es geht um Themen wie Nahrungsmittelverschwendung, klimafreundlich leben, Imkerei und Bienen. Dazu haben die Schülerinnen und Schüler in Workshops bestimmte Ziele erarbeitet, die in dem Geschäft in der Innenstadt von Billerbeck jetzt ausgestellt werden.

Sie wollen zeigen, wie man Plastik im Alltag reduzieren kann, welche Obstbäume in Billerbeck öffentlich sind und wie weniger Lebensmittel in der Tonne landen. " Der Klimawandel betrifft uns alle, ich finde es wichtig, darüber zu sprechen ", sagt eine Schülerin.

Auch Unternehmen sind dabei

Verschiedene Unternehmen der Region haben sich dem Projekt angeschlossen: Ein Architekt spendet zum Beispiel bei der Umsetzung eines Bauprojekts einen Baum und will dann mit seinen Kunden über Nachhaltigkeit ins Gespräch kommen. Und eine Friseurin aus Billerbeck sammelt abgeschnitten Haare, denn damit kann Öl aus dem Meer gezogen werden.

Stadt Billerbeck steht hinter den Schülerinnen und Schülern

Auch die Stadt Billerbeck ist von dem Projekt überzeugt. Sie stellt den Schülerinnen und Schülern das Geschäft in der Innenstadt kostenlos zur Verfügung und möchte so etwas gegen den Leerstand in Billerbeck tun.

Schüler übergeben Nachhaltigkeitszentrum an Verein

Die Schülerinnen und Schüler übergeben das Nachhaltigkeitszentrum am Freitag an einen gemeinnützigen Verein. Da die Jugendlichen die Öffnungszeiten des Geschäfts wegen ihres Unterrichts nicht selbst betreuen können, hat sich aus vielen ehrenamtlich engagierten Menschen ein Verein gegründet.

Darüber freut sich Lehrer Oliver Wischerhoff: " So kann unser Projekt weiterleben, das ist toll. " Aktuell sucht der Verein noch weitere Helferinnen und Helfer und sammelt Spenden, um das Nachhaltigkeitszentrum noch weiter auszubauen.

Unsere Quellen:

WDR-Reporterin vor Ort

Stadt Billerbeck

Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck-Billerbeck

Über dieses Thema berichtet der WDR am 14.06.2024 auch im Fernsehen in der WDR Lokalzeit Münsterland und im Radio auf WDR 2.