Nach einem missglückten Abwehrversuch des Arminen Maximilian Großer landete der Ball bei Axel Borgmann. Dessen Flachschuss Richtung langes rechtes Eck Jonas Kersken zwar parieren, aber eben nicht festhalten konnte. Nutznießer war Lucas Copado, der am schnellsten reagierte und zur 1:0-Führung für die Gäste abstaubte (2. Minute).

Sumbu steht immer wieder im Abseits

Die Arminen waren anschließend um Spielkontrolle und ein frühes Pressing bemüht, taten sich dabei aber sehr schwer. Das lag auch daran, dass Cottbus in der eigenen Hälfte fast immer spielerische Lösungen fand - und taktische. Vor allem die Abseitsfalle dürfte Sumbu bei seinem Startelf-Debüt entnervt haben. Der 17-Jährige, der nur nur zweimal wöchentlich mit den Profis und ansonsten bei der A-Jugend trainiert, lief in den ersten 45 Minuten mehrfach in die Falle.

Zweimal wurde Sumbu dabei nach guten Vorlagen, die jeweils zu vermeintlichen Toren führten, zurückgepfiffen (12./23. Minute). In der 32. Minute kam er nach einer Ecke aus nicht abseitsverdächtiger Position mal selbst zum Abschluss, doch sein Kopfball flog ein gutes Stück über das Tor. Kurz vor dem Pausenpfiff verhinderte ein Cottbusser Abwehrbein nach scharfer Hereingabe den Ausgleich durch Sumbu.

Krauß sorgt mit frühem Tor für Vorentscheidung

Nach der Pause musste der Youngster weichen. Kniat setzte bei der Aufholjagd auf mehr Routine und den gerade erst verpflichteten lettischen Angreifer Roberts Uldriķis. Belohnt wurden Kniats Umstellungen nicht - im Gegenteil: Mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte schickte Torschütze Copado den bei den Gästen eingewechselten Maximilian Krauß auf die Reise, der mit robustem Körpereinsatz erst Christopher Lannert abschüttelte und dann Kersken keine Chance ließ - 2:0 für Cottbus (47.).