Schlägerei in Bad Oeynhausen: 20-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Was sich am frühen Sonntagmorgen im Kurpark in Bad Oeynhausen ereignete, wird jetzt von der Kripo Bielefeld ermittelt.

Die Mordkommission hat bereits ein paar Hinweise bekommen und hofft auf weitere Augenzeugen des Geschehens.

Schwere Kopfverletzungen

Sicher dürfte sein, dass eine Gruppe von zehn jungen Männern mit zwei anderen Männern in Streit geraten war. Die beiden wurden niedergeprügelt.

Ein 20-Jähriger aus Minden wurde so schwer am Kopf verletzt, dass er sich aktuell in einem kritischen Zustand befindet.

Ein anderer 19-Jähriger aus Porta Westfalica kam mit leichten Verletzungen davon.

Hintergründe noch unklar

Jetzt geht es für die Polizei darum, die Hintergründe für den Streit zu ermitteln - vor allem aber, die Täter zu finden.

Nach Zeugenaussagen soll es sich um etwa 20-jährige Männer südländischer Herkunft handeln, bekleidet mit Trainingsanzügen der Marke Adidas.