Gutachten: Modernes Rettungszentrum des Kreises Soest schon veraltet

Katastrophenschutz, Feuerwehr, Veterinärdienst und Polizei zogen im Jahr 2011 am Rande der Kreisstadt Soest unter ein gemeinsames Dach. So sollte Krisenmanagement gebündelt und optimiert werden. Das galt in NRW als einmalig. Jetzt haben Expertinnen der Kommunalagentur NRW festgestellt, dass das Gebäude zu klein geplant worden ist.

Zu eng und zu klein

Vor allem die Größe der Räume, Lager und Werkstätten entspreche nicht mehr den heutigen Anforderungen. So gibt es zum Beispiel für Einsätze bei Waldbränden und Unwettern immer mehr neue Geräte. Um vor einem Blackout vorbereitet zu sein, bekam das Rettungszentrum zuletzt ein Notstromaggregat eingebaut.

Wurde bei der Einweihung 2011 noch der moderne Schlauchturm gelobt, ist auch der heutzutage nicht mehr ausreichend. Die Zahl der Schläuche hat sich von einigen Hundert auf mittlerweile 15.000 erhöht, heißt es vom Kreis Soest.

Durch neue Aufgaben für den Katastrophenschutz hat sich die Zahl der Mitarbeitenden im Laufe des vergangenen Jahrzehnts deutlich erhöht. Die Folge: Es fehlt an Aufenthalts- und Sozialräumen. Dadurch werde der Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden nicht eingehalten, heißt es von den Gutachterinnen.

Pandemien und Kriege damals noch kein Thema

Grund für den Platzmangel sind immer mehr Auflagen und Aufgaben, vor allem im Katastrophenschutz. Als das Rettungszentrum 2011 an den Start ging, waren Pandemie und Folgen des Überfalls auf die Ukraine kein Thema. Dass das moderne Pilotprojekt des Kreises Soest so schnell an seine Grenzen kommen würde, damit hatte niemand gerechnet. Die Vielzahl der baulichen Unzulänglichkeiten sei kaum zu ändern, lautet das Fazit des Gutachtens.

In den kommenden Jahren solle versucht werden, die vorhandenen Räume baulich zu optimieren und besser zu nutzen. 18 Millionen Euro hat das Rettungszentrum damals gekostet. Das Gebäude wurde damals von einem Dortmunder Investor in Public Private Partnership realisiert. Dafür zahlt der Kreis Soest monatlich Miete.

