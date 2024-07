Struff bezwingt Chinesen Zhang - nun gegen Medwedew

Bei den Männern zog Jan-Lennard Struff zum dritten Mal in seiner Karriere in die dritte Wimbledon-Runde ein. Der 34-Jährige aus Warstein setzte sich am Mittwochabend in einem engen Match mit 5:7, 6:3, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8) gegen den Chinesen Zhang Zhizhen durch. Nächster Gegner der deutschen Nummer zwei ist Vorjahres-Halbfinalist Daniil Medwedew aus Russland.

An einem verregneten Spieltag mit zahlreichen verlegten und verschobenen Matches leistete sich Struff gegen den an Position 32 gesetzten Chinesen im ersten Satz zu einem ungünstigen Zeitpunkt eine Schwächephase bei eigenem Aufschlag. Er verlor das Spiel zum 5:6 und musste den ersten Abschnitt abgeben.

Nach dem Satzrückstand und einer Regenpause drehte der Sauerländer aber die Partie gegen seinen Gegner, der sich zwischenzeitlich behandeln ließ. Im vierten Satz lag Struff schon ein Break vorn, gab den Vorsprung aber wieder her. Im Tiebreak behielt er auch bei drei Satzbällen gegen sich die Nerven.