Video starten, abbrechen mit Escape Freibäder suchen dringend Aufsichtspersonal 03:14 Min. . Verfügbar bis 09.05.2023.

Freibadsaison startet: Rettungsschwimmer dringend gesucht

Stand: 09.05.2022, 10:33 Uhr

Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen. Die meisten Freibäder in Südwestfalen sind startklar. Doch nicht überall sieht es nach einem perfekten Saisonstart aus. Das Naturerlebnisbad Deuz in Netphen etwa, kann nicht so öffnen, wie es will.