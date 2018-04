Schweigen und Entsetzen - Münster nach der Tat

Bürgermeister Lewe dankte den Einsatzkräften

Die Menschen, die noch in der Innenstadt sind, stehen schweigend in Grüppchen zusammen. Sie sind schockiert, betroffen, besorgt. Sirenen der Polizeifahrzeuge durchbrechen hin und wieder die Stille. Der Bürgermeister spricht in zahlreiche Mikrofone. Er spricht von einem "Anschlag mitten ins Herz der Stadt" und davon, gemeinsam mit den Münsteranern "die Geißel der Gewalt zu besiegen." Zudem bedankt er sich bei den zahlreichen Helfern.

Gerüchte machen die Runde

Warum der Bereich so lange abgesperrt ist, obwohl der Täter sich offenbar selbst in seinem Fahrzeug erschossen hat - die Polizei gibt den zahlreichen Journalisten nur sparsam Auskunft. Denn noch ist vieles unklar. Ein Gegenstand soll sich im Auto befinden. Es wird untersucht, ob es Sprengstoff ist. Auch die Wohnung des Täters in der Innenstadt wird durchsucht. Hubschrauber kreisen über der Stadt. Es machen Gerüchte die Runde. Gibt es weitere Täter, die flüchtig sind? Wer war der Mann, der in seinem Kleinlaster in eine Menschenmenge vor einem beliebten Touristenrestaurant gerast ist und dabei mindestens zwei Menschen tötete und etwa 20 weitere verletzte?