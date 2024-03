Lehrer Manfred Grömping steht vor einem großen, magnetischen Schachbrett, das an der Klassenwand hängt. Darauf demonstriert der begeisterte Schachspieler und Pädagoge, was die Schülerinnen und Schüler gleich im Spiel gegeneinander üben sollen. Und die Klasse 2a der St. Sebastian Grundschule in Raesfeld hört gespannt zu.

Ich finde Schach sehr, sehr cool. Dean Ryan, Schüler der 4a

"Es macht einfach Spaß und ich kann das richtig gut" , erzählt Johann aus der 2a. Eine Begeisterung, die viele teilen. Auch Dean Ryan aus der 4a: "Ich finde Schach sehr, sehr cool." Mitschülerin Marena ist begeistert von den Regeln: "Jede Figur hat beim Schach ihre eigenen Regeln. Das finde ich interessant."

Eine ganze Schule im Schachfieber

Jede freie Minute nutzen die Schüler zum Schachspielen

Das Besondere: An der Grundschule in Raesfeld lernen alle der 370 Schülerinnen und Schüler Schachspielen, entweder im Unterricht oder in der Schach AG . Viele von ihnen haben Preise erspielt. Bei Kreis-, Landes- und Deutschen Meisterschaften sowie bei der Schacholympiade. Darauf ist Lehrer Manfred Grömping ziemlich stolz. "Das steigert das Selbstwertgefühl" , sagt er.

Schachspielen fördert logisches Denken der Kinder

Noten gibt es im Schulfach Schach nicht. Die Kinder sollen ohne Leistungsdruck unterrichtet werden. Trotzdem geht es um mehr als Spaß, sagt Grömping: "Die Kinder lernen sich zu konzentrieren. Sie müssen selber Partien organisieren. Sie brüten über Schachproblemen und sie müssen auch anerkennen, wenn der Gegner besser spielt."

Grundschule als erste "Deutsche Schachschule" ausgezeichnet

Das Schachspielen gehört seit über 30 Jahren zum Schulalltag an der St. Sebastian Grundschule. Es gibt eigene Räume zum Schachspielen, ein großes Schachbrett im Schulflur, einen Schachteppich und einen Raum mit Schach-Computern. Sogar der Schulchor hat ein Schachlied einstudiert.

Auch am Computer kann Schach gespielt werden

Diese Liebe fürs Schachspielen hat auch den Verein Deutsche Schachjugend beeindruckt. Der Verein zeichnet seit Jahren Schulen mit Qualitätssiegeln aus. Nun hat er die St. Sebastian Grundschule als Deutsche Schachschule in der Kategorie Gold ausgezeichnet.

Über den Gewinn freuen sich an alle an der Schule. Es ist Belohnung für ein jahrelanges Engagement. Abheben tut an der Schule aber niemand. Auch weil die Schülerinnen und Schüler durch den Schachunterricht viel gelernt haben. "Jeder ist mal ein Gewinner, jeder ist mal ein Verlierer, das ist normal. Gewinnen ist nicht immer das Wichtigste" , weiß Fynn aus der 4c.

