Anja Ernsberger kam 2010 aus Rostock zur HSG Blomberg-Lippe – 20 Jahre alt war sie damals. "Für mich war das wie ein Geschenk" – neben Weltklassespielerinnen die ersten Schritte in der Bundesliga. Jahrelang hatte sie darauf hingearbeitet, war als Kind in Ostberlin zur Sportschule gegangen und kannte den Drill ehemaliger DDR-Trainer: „Morgens um sieben Uhr an der Grundlinie und ´Guten Morgen, Herr Trainer´ grüßen. Ich habe es geliebt…“.

Als sie Fuhrs Methoden in Blomberg erlebte, habe sie gedacht: " Das muss wohl so sein in der Bundesliga. Ich werde als 20-Jährige doch nicht aufmucken, wenn die Nationalspielerinnen da mitmachen. " Fuhr habe merkwürdige Regeln aufgestellt: " Immer den Trainer anschauen, wenn er redet. Nur stehen, nicht sitzen. Keine Schuhe zubinden während des Trainings."

Keine Schwäche zeigen

Und der Druck ging weit übers Sportliche hinaus: " Vor meinem ersten Bundesligaspiel war ich so aufgeregt, dass ich nachts den Fernseher habe laufen lassen. Am nächsten Morgen war das Erste, was Herr Fuhr vor der ganzen Mannschaft sagte: warum ich denn denn so lange Fernsehen würde."

Keine Schwächen zeigen, nie fehlen – das habe sie in Blomberg verinnerlicht. Training trotz Verletzung, trotz Krankheit – und abends im Bett habe sie sich oft in den Schlaf geweint.