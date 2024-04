ZUE-Bewohner aus Soest wegen Vergewaltigung vor Gericht

Der Angeklagte soll die 73 Jahre alte Frau im Oktober vorherigen Jahres in Soest überfallen und vergewaltigt haben. Damals lebte der Mann in der Zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest.

In der Nacht soll der kurz zuvor aus der Türkei nach Deutschland geflüchtete Mann in den Garten der Soesterin eingedrungen sein, so die Staatsanwaltschaft.

Frau über Stunden festgehalten?

Im Garten dann soll er einen Blumenkübel umgeworfen haben - was die 73-jährige Hausbewohnerin gehört habe. Als sie nachschaute, soll der Mann die Frau gepackt, ins Haus gedrängt und rund drei Stunden festgehalten haben.

Dabei soll es dann laut Anklage auch zu der Vergewaltigung gekommen sein.

Seniorin konnte Polizei rufen

Als der mutmaßliche Täter gegen vier Uhr in der Früh von der Frau abgelassen habe, habe die Frau die Polizei rufen können. Diese habe den Mann ganz in der Nähe festgenommen. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft.