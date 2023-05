Tödliches Motorradrennen - Prozessauftakt in Bielefeld

Es war ein furchtbarer Unfall spät am Abend, im März 2022. Wieder einmal rasen zwei Motorräder durch die Obere Talstraße im Hiddenhausener Ortsteil Oetinghausen; wie schon so oft in den Wochen zuvor. Immer wieder hatten sich Anwohner beschwert, dass die schnurgerade Durchfahrtsstraße als illegale Rennstrecke genutzt wird – gerade in den späten Abendstunden. Dabei sind hier nur 50 km/h erlaubt.

Anwohner will Raser stoppen

Ein 58-jähriger Anwohner tritt an die Straße heran und gibt den Motorradfahrern Handzeichen – sie sollen die Geschwindigkeit drosseln. In dem Augenblick überholt ein Motorrad das andere und stößt mit dem Mann am Straßenrand zusammen. Der 58-Jährige stirbt vor Ort. Der Motorradfahrer, heute 24 Jahre alt, stürzt, wird schwer verletzt und sitzt seitdem querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Später stellt sich heraus: der Mann war angetrunken und hatte keinen Führerschein.

Verbotenes Rennen?

Der zweite Motorradfahrer flüchtet zunächst. Nach einer knappen Woche nimmt die Polizei den zweiten Angeklagten fest, er ist heute 19 Jahre alt. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet unter anderem: Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge.

Für den Prozess am Landgericht Bielefeld sind sieben Verhandlungstage angesetzt.