Priester aus Lengerich kämpft für Fleischarbeiter

Peter Kossen steht mit einigen Mitstreitern vor einem Wohnblock in Lengerich. Ein Haus, in dem viele Fleischarbeiter wohnen. Der katholische Pfarrer kämpft seit Jahren für ihre Rechte.

Peter Kossen spricht mit dem Hausbesitzer

" Es ist nicht nur ein Problem in Lengerich, es ist ein landesweites Problem ", empört sich Peter Kossen. Der 55-Jährige steht mit Helfern aus seinem Verein " Aktion Würde und Gerechtigkeit " vor einem siebenstöckigen Wohnblock in der Stadt im Kreis Steinfurt. In dem rot geklinkerten Haus leben fast ausschließlich Menschen aus Osteuropa, die für große Fleischkonzerne arbeiten.

Angst und mangelnde Sprachkenntnisse

" Die Menschen schlachten und zerlegen viele Stunden am Tag Tiere und oft bekommen sie noch nicht mal den vollen Lohn dafür ", berichtet Pfarrer Kossen, der sich seit über zehn Jahren für diese Menschen einsetzt. Deshalb verteilt er am Dienstag vor dem Hochhaus Flyer mit Informationen auch auf Rumänisch, Bulgarisch und Polnisch. Zusammen mit dem Verein " Faire Mobilität " aus Dortmund, der sich ebenfalls für Arbeitsmigranten in der Fleischbranche stark macht. " Die Menschen sprechen meist kein Deutsch, sie können sich gar nicht über ihre Rechte informieren und die Fleischfirmen helfen ihnen nicht unbedingt dabei ", so die Erfahrung von Peter Kossen. Für Deutschkurse hätten sie auch neben ihrer Arbeit kaum Zeit. Außerdem hätten viele Angst vor Gericht zu ziehen, um etwa ihren Lohn einzuklagen, weil sie befürchten, dann ihre Arbeit zu verlieren.

"Die Empörung und der Zorn treiben mich an!" Pfarrer Peter Kossen

Hausbesitzer bestreitet Vorwürfe