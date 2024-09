Sperrungen A2: Mehrere Unfälle haben für Chaos gesorgt

Zum zweiten Mal in kurzer Zeit musste am Montagmorgen die A2 in Richtung Dortmund gesperrt werden. Zwischen Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück bildetete sich ein acht Kilometer langer Stau. Auch die Umleitungsstrecken waren aufgrund des Berufsverkehrs überfüllt. Gegen 10 Uhr konnte es dort weitergehen.

Auf der Höhe von Gütersloh übersah ein Autofahrer, dass das vor ihm fahrende Auto bremste. Es kam zum Zusammenstoß. Der vorausfahrende wurde wiederum in das Auto vor ihm geschoben.

Unfall mit Fahrerflucht am Sonntag

Der Wohnwagen ist stark beschädigt.

Die Sperrung am Sonntag dauerte wesentlich länger. Dort staute es sich während einer Vollsperrung auf 10 Kilometer, weil die A2 mehrere Stunden lang gesperrt war. Am Nachmittag war es dort zu einem schweren Unfall in Richtung Dortmund gekommen. Kurz vor der Abfahrt Rheda-Wiedenbrück waren aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Autos, darunter eins mit Wohnwagen, zusammengeprallt.

BMW-Fahrer war geflüchtet

Der Unfall wirft viele Fragen auf. Ein beteiligter BMW-Fahrer war mit seinem beschädigten Auto geflüchtet und fuhr von der Autobahn ab. Dann ließ er sein Auto stehen und flüchtete zu Fuß weiter. Die Polizei sucht aktuell nach dem Mann und versucht zu klären, welche Rolle er am Unfall gespielt hat und was sein Motiv für die Flucht gewesen sein könnte.

Weiterer Unfall mit Flüchtigem am Montagmorgen

Die Polizei ist außerdem auf der Suche nach zwei Männern, die am Montagmorgen für einen Unfall mit zwei Lkw gesorgt hatten, ebenfalls auf der A2. Am frühen Morgen sind die beiden liegen geblieben, als sie mit einem Anhänger über den Bielefelder Berg fahren wollten.

Zwei Lkw krachten daraufhin in das stehende Auto mit Anhänger. Der Autofahrer stieg zu einem Begleiter in einen Transporter und fuhr davon.

Unsere Quelle: