DFB-Pokal: Losglück für Bayer - Dortmund in Wolfsburg

Bielefeld empfängt Union Berlin

Als einziger noch im Wettbewerb befindlicher Viertligist genießen die Kickers Offenbach gegen den Zweitligisten Karlsruher SC ebenso Heimrecht wie die Drittligisten Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Union Berlin und Dynamo Dresden gegen den SV Darmstadt 98. Vorjahresfinalist 1. FC Kaiserslautern muss beim deutschen Vizemeister VfB Stuttgart antreten. " Das Los ist für uns natürlich eine absolute Herausforderung, auf die wir uns aber freuen und die wir gerne annehmen ", sagte FCK-Trainer Markus Anfang.

Die Zweitrundenspiele werden am 29./30. Oktober ausgetragen. Auch das Achtelfinale findet noch in diesem Jahr (3./4. Dezember) statt. Das Finale steigt am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion.