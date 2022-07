Maria und Ernst Grimmbacher sind aus der Nähe von Stuttgart angereist. Seit 67 Jahren gehen sie gemeinsam durchs Leben - in guten und in schlechten Zeiten. Das haben sie sich versprochen. Jetzt sind die Zeiten nicht gut. Ernst Grimmbacher ist dement. Die Krankheit kostet viel Kraft.

„Es kostet Kraft, dass ich immer da sein muss – 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und dass ich meinen Mann immer beschäftigen muss.“ Maria Grimmbacher

Über die Krankenkasse erfuhr Maria Grimmbacher vom Haus Fernblick in Winterberg. Hier kann sie sich als pflegende Angehörige eine dreiwöchige Auszeit nehmen. Ihr Mann ist dabei – als Begleitperson.

Kurklinik ist einzigartig in Deutschland

Träger der Kurklinik AW-Kur- und ErholungsGmbH, eine Tochter der Arbeiterwohlfahrt. Isabell Hiob leitet das Haus Fernblick. "Die Angehörigen, die hier ankommen sind erschöpft. Sie sind im Hamsterrad. Wenn Sie nach drei Wochen wieder nach Hause fahren erkennt man sie oft nicht wieder" , erzählt sie.

Sport im Garten des Haus Fernblick

Der Aufenthalt im Landhaus Fernblick ist eine Auszeit für Pflegende wie Wolfgang Mahlkemper. Seine Frau hat Demenz. In Winterberg bekommt er eine Pause vom Pflegealltag. Seine Frau wird jeden Tag sieben Stunden betreut - außer am Wochenende. Zeit, die Wolfgang Mahlkemper für sich nutzen kann. "Ich gehe zur Rückengymnastik, ins Schwimmbad, habe Physiotherapie, fahre Fahrrad. Ich mache Urlaub" , erzählt der 85-Jährige.

Den Pflegenden etwas Gutes tun

In Winterberg stehen die Pflegenden im Mittelpunkt. Sie sollen Kraft für zuhause tanken. "Es geht darum, die Pflegefähigkeit der Angehörigen zu erhalten" , sagt Leiterin Isabell Hiob. "Fallen die pflegenden Angehörigen aus, ist das für den dementen Menschen eine Katastrophe."

Für Denenzkranke wie Ernst Grimmbacher ist der Urlaub in der Kurklinik oft eine Umstellung. Beim Singen ist er unruhig. Lange Zeit war er Mitglied in einem Männerchor. Außerdem vermisst er seine Frau, das bekannte Gesicht in seiner Welt, die so anders geworden ist. "Manchmal haben die Menschen mit Demenz Eingewöhnungsschwierigkeiten. Doch wir haben ein einfühlsames Team von Therapeuten. Und wenn es gar nicht geht, ist der pflegende Angehörige immer in der Nähe" , erzählt Isabell Hiob.

Maria und Ernst Grimmbacher

Doch auch Maria Grimmbacher muss sich erst an den Alltag in der Kurklinik gewöhnen. Vor allem ihren Mann täglich in die Betreuung zu geben, fällt schwer. "Es ist das schlechte Gewissen, das Gefühl ihn abzuschieben. Inzwischen kann ich die Zeit für mich geniessen."