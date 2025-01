" Aktuell gibt es keinen sicheren Ort in Gaza."

Auch viele palästinensische Menschen in Deutschland hoffen auf Frieden in Gaza. Gleichzeitig wird die Nachricht einer Waffenruhe mit großer Vorsicht genossen.

Wail Jarrar aus Essen hat palästinensische Wurzeln und sagt, dass er erst die Sicherheit bekommen wird, dass die Waffen ruhen, wenn sich die israelischen Soldaten komplett aus dem Gazastreifen zurückgezogen haben. "Erst dann werde ich das Gefühl haben, dass tatsächlich eine Waffenruhe herrscht."

"Diese Menschen, die aktuell in Zelten leben, werden auch noch viele Monate und Jahre in Zelten leben. Doch selbst wenn sie nur in ihre zerstörten Häuser zurückkehren können, wird das alles überwiegen." Wail Jarrar aus Essen

Ahmed Alamami aus Witten hat in Gaza drei Kriege miterlebt. Dieser Krieg ist für ihn mit keinem anderen vergleichbar. "Die vergangenen Kriege haben nie so lange angedauert wie der aktuelle Krieg. Und es gab immer einen sicheren Korridor für Zivilisten, der auch tatsächlich sicher war. Aktuell gibt es keinen sicheren Ort in Gaza."

Verluste auf beiden Seiten

Michaijlova sagt, dass das Leid in Gaza in Israel ähnlich diskutiert würde wie in Deutschland. - " Auch hier treffen halt ständig Gegenseiten aufeinander, wo man sagt, ja, da bin ich nicht mit einverstanden, oder das andere muss gemacht werden. " Anders als in Deutschland sei man hier jedoch direkt betroffen. Daher habe sie das Gefühl, dass der Diskurs in Tel Aviv sehr viel fruchtbarer sei. Beide Seiten hätten viel verloren, sagt sie. Daher hätte man mehr Verständnis für den jeweils anderen.

"Die Menschen sind nicht so naiv, wenn sie verbale Angriffe leisten, oder wenn sie der anderen Seite sozusagen den Tod wünschen, weil hier vor Ort weiß man, was es bedeutet, dass man jemandem den Tod wünscht, nämlich im Zweifelsfall wirklich den Tod." Lisa Michaijlova

Wail Jarrar hofft auf Frieden für alle. Jouanna Hassoun hofft auf mehr Dialog und Akzeptanz und darauf, dass die Menschen in Nahost endlich zur Ruhe kommen. Und Lisa Michaijlova sagt in Tel Aviv wünsche man sich eigentlich nur, dass die Zivilisten sowohl in Gaza als auch hier in Israel geschützt werden. Sie vermutet, dass das erst der Anfang ist. " Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert ", so Michaijlova.

Quellen: