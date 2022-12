Gefängnisneubau am Stadtrand von Münster

Kritik an Flächenversiegelung

Der Anwohner will sich nicht beschweren. Ihm gehe es gut, auch mit JVA in der Nachbarschaft. " Aber Flächenversiegelung ist schon ein Thema, das wir unseren Kindern oder Enkelkindern auch mal erklären müssen, warum das so gelaufen ist, obwohl wir doch eigentlich wussten, dass das insgesamt nicht so gut ist. "

Auch Ruppels Nachbar, Matthias Thume hätte sich gewünscht, dass das neue Gefängnis auf einer bereits versiegelten Industriebrache und damit nicht mitten im Grünen gebaut worden wäre.

Als Sichtschutz wurden 13.000 Bäume gepflanzt.

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW , der das neue Gefängnis für das Land baut, hatte vor fünf Jahren 18 Hektar landwirtschaftliche Fläche gekauft. Davon werden etwa acht Hektar bebaut.

Der Rest ist Ausgleichsfläche oder wird begrünt. So seien zum Beispiel 13.000 Bäume außen um die Mauer herum gepflanzt worden, als Sichtschutz, damit die Anwohner nicht mehr auf den kalten Beton gucken müssen, so der BLB NRW.

Fertigstellung für 2026 geplant

So soll das neue Gefängnis aussehen

Die jetzt fertiggestellte Gefängnismauer ist nur der Anfang. Ende 2023 soll der Bau der insgesamt 14 Gebäude auf dem Gefängnisareal starten. Das soll nach dem bisherigen Zeitplan bis Mitte 2026 dauern. Danach könnte die JVA in Betrieb gehen, so die Planung des BLB NRW. Die Höhe der Baukosten will der Baubetrieb nicht nennen. Es heißt, es sei ein mittlerer dreistelliger Millionen-Betrag.

