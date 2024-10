3. An sicheren Stellen über die Straße gehen

An manchen Stellen ist es besonders gefährlich, die Straße zu überqueren - etwa in Kurven oder an dunklen oder unübersichtlichen Stellen. Zwischen oder hinter geparkten Autos querende Fußgänger zum Beispiel werden oft zu spät erkannt oder von Autofahrern erst gar nicht wahrgenommen. Zebrastreifen, Ampeln und andere Überquerungshilfen sind deutlich sicherer, auch wenn sie möglicherweise einen kleinen Umweg bedeuten.

4. Polizei rät Eltern: Straße überqueren üben