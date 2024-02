Nach Trump-Aussage: Wie wahrscheinlich ist eine EU-Atombombe?

Diese Infragestellung der NATO-Beistandspflicht hat eine Welle der Empörung von Washington über Brüssel bis nach Berlin ausgelöst. Angesichts dieser Äußerungen von Trump sei kein Verlass mehr auf den US-Atomwaffen-Schutzschirm für Europa, sagte die Vizepräsidentin des EU -Parlaments, Katarina Barley ( SPD ) dem Berliner "Tagesspiegel".

Barley hält EU-Atombombe für Möglichkeit

Katharina Barley

Zur Frage, ob die EU eigene Atombomben brauche, antwortete Barley vor diesem Hintergrund: " Auf dem Weg zu einer europäischen Armee kann also auch das ein Thema werden. " Die Sozialdemokratin sagte zugleich, es liege weiter im Interesse der Amerikaner, die nukleare Abschreckung für Europa maßgeblich bereitzustellen.

Auch Liviu Horovitz von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der seit Jahren zu Sicherheitspolitik und nuklearer Abschreckung forscht, sieht das so. " Ich denke auch, dass sich die EU auf dem Weg hin zu einer europäischen Armee auch Gedanken über Atomwaffen machen muss ", so Horovitz im Gespräch mit dem WDR . " Das bedeutet aber nicht, dass es wahrscheinlich ist, dass dies in den kommenden Monaten geschehen wird. "

Bundeskanzler Scholz setzt auf transatlantische Partnerschaft

Ein Grund dafür ist, dass die Aussage nicht vom US-Präsidenten kam, sondern von einem Kandidaten für das Amt. " Und selbst wenn Trump wieder Präsident wird, halte ich das Szenario, dass die USA die erweiterte nukleare Abschreckung aufgibt, für sehr unwahrscheinlich ", sagt Horovitz.

Ähnlich sieht das auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). " Wir haben eine funktionierende Nato, eine sehr gute transatlantische Partnerschaft. Dazu gehört auch das, was wir an nuklearer Zusammenarbeit entwickelt haben ", sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

Frankreich will über europäische Abschreckung reden

Dieser hingegen hält es für sinnvoll, alle Möglichkeiten einer europäischen atomaren Lösung in Betracht zu ziehen - gerade mit Blick auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. " Es wäre also gut, alle Ideen und Projekte, die unsere Sicherheit auch in dieser Hinsicht stärken würden, sehr ernst zu nehmen ", so Tusk.

Eine dieser Optionen sind die Angebote Frankreichs. Nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ist das Land die einzig verbliebene Atommacht. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland und anderen EU-Partnern bereits mehrfach Gespräche über Abschreckung angeboten. Konkret folgte daraus jedoch bislang nichts.

Zahl der Sprengköpfe entscheidend

Liviu Horovitz