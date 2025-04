Eigentlich war Kwasniok noch bis 2026 an den SCP gebunden, nun folgt jedoch die vorzeitige Trennung. Zu den genauen Gründen machten die Ostwestfalen keine Angaben. Kwasniok steht seit 2021 an der Paderborner Seitenlinie, er folgte damals auf Steffen Baumgart.

"Der Verein hat mir die Gelegenheit gegeben, mich erstmalig in der 2. Bundesliga zu beweisen, und mich zu jedem Zeitpunkt unterstützt. Der volle Fokus liegt aber jetzt auf den verbleibenden fünf Spielen, in denen wir unseren Traum Wirklichkeit werden lassen wollen" , sagte Kwansiok in einer Vereinsmitteilung.

Der SCP steckt in der 2. Bundesliga aktuell mittendrin im Aufstiegskampf, ist nach drei Niederlagen in Folge aber auf Rang sieben abgerutscht. Der Rückstand auf die SV Elversberg auf dem Relegationsrang beträgt aber nur zwei Punkte.

Weber: "Notwendige Planungssicherheit"