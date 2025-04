Corboz-Volley bringt Bielefeld in Führung

Bei der Viktoria standen im Vergleich zum Sieg gegen den VfB Stuttgart II (2:1) mit Christoph Greger und Florian Engelhardt anstelle von Niklas May und Tobias Eisenhuth zwei neue Spieler in der Startelf. Bielefelds Trainer Mitch Kniat schickte dieselbe Elf wie beim 4:2-Erfog gegen Wehen Wiesbaden am Dienstag auf den Platz.

Die Partie begann mit einer sehr frühen Gelben Karte für Kölns Lars Dietz, der Marius Wörl an der Außenlinie von den Beinen holte (2.). Die einzige nennenswerte Torchance der ersten Viertelstunde hatte Serhat-Semih Güler, der in der 8. Minute mit einer Direktabnahme nur knapp das Bielefelder Tor verfehlte. Die Arminia wiederum ging mit ihrem ersten Torschuss in Führung: Corboz nahm eine Hereingabe von Stefano Russo direkt und traf sehenswert per Volley zum 1:0 für die Ostwestfalen (19.).

Lofolomo und Sarenren Bazee fliegen vom Platz

Eine Antwort der Viktoria blieb zunächst aus, auch weil die Arminia das Spiel kontrollierte und kaum Angriffe der Kölner zuließ. Weil Bielefeld mit der Führung im Rücken auch nur das Nötigste machte, plätscherte die Partie über lange Phasen dahin. Für Aufsehen sorgten Gelbe Karten für Kölns Enrique Lofolomo und Bielefelds Noah Sarenren Bazee, die sich jeweils wegen Meckerns von Schiedsrichter Daniel Bartnitzki Verwarnungen abholten (34.).

Das hatte zunächst für Lofolomo Folgen, als er fünf Minuten später nach einem vermeintlichen Foulspiel im Mittelfeld mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde (39.). Kurz darauf sah auch Sarenren Bazee nach einer Schwalbe im Kölner Strafraum die Ampelkarte (42.) und es ging mit zehn gegen zehn in die Pause.

Viktoria drückt, Janßen sieht Rot

Die Anfangsphase der zweiten Hälfte gehörte den Bielefeldern, die durch einen Schuss von Maximilian Großer knapp am Tor vorbei die erste gute Chance nach dem Seitenwechsel verbuchten (49.). Die Viktoria wiederum hatte in der 57. Minute ihre bis dahin beste Chance, als Güler nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen zum Abschluss kam, aber am stark reagierenden Jonas Kersken scheiterte. Kurz darauf rettete der DSC-Torhüter auch gegen Said El Mala und Donny Bogićević (60.).

Viktoria-Trainer Janßen wechselte daraufhin dreifach und brachte May, Lex-Tyger Lobinger und Sidny Lopes Cabral (60.). Lobinger hatte nur kurz nach seiner Einwechslung eine gute Chance, als er mit einem Kopfball knapp den Ausgleichstreffer verpasste (64.). Die Viktoria erhöhte weiter den Druck und es wurde phasenweise hitzig. Als Kersken wegen Rückenschmerzen eine Behandlungspause brauchte, regte sich Kölns Coach Janßen so stark über ein vermeintliches Zeitspiel auf, dass er die Rote Karte sah und den Rest des Spiels von der Tribüne aus verfolgen musste (70.).

In der Schlussphase rannte die Viktoria weiter an, kam aber kaum noch zum Abschluss. El Malas Schlenzer in der 88. Minute parierte Kerken glänzend. Statt des Ausgleichstreffers fiel die Entscheidung auf der anderen Seite: Der eingewechselte Kania schloss einen Bielefelder Konter mit dem 2:0 ab (90.).