Mühlenkreis-Kliniken: Überlebt das Krankenhaus in Rahden?

Die Beschlussvorlage, über die am Montag in einer Sondersitzung des Kreistages beraten wird, sieht eine vorübergehende Schließung des Krankenhauses in Rahden vor. Ein externes Gutachten geht davon aus, dass das Krankenhaus für die stationäre Grundversorgung der Bevölkerung nicht benötigt wird.

Sollte sich der Kreistag für eine temporäre Schließung aussprechen, wäre die Klinik in Rahden ab dem 1. Oktober für drei Monate geschlossen.

Bürgerinitiative für den Erhalt

Schon vor der Sondersitzung gibt es heftige Kritik der Bürgerinitiative für die Sanierung und den Erhalt des Klinikstandorts Rahden. In einem Schreiben an die Kreistagsabgeordneten weist die Initiative darauf hin:

"Die ministeriell definierte Mindestanforderung der 20-Minuten-Regelung wird dann nicht länger erfüllt und die stationäre Krankenhausversorgung im Nordkreis geschwächt." Bürgerinitiative zur Gesundheits- und Notfallversorgung im Lübbecker Land

Außerdem befürchtet die Initiative, dass eine temporäre Schließung einer endgültigen Schließung gleichkomme. Mit Spannung erwartet die Initiative ein Gutachten, das ebenfalls in der Sitzung am Montag vorgestellt wird. Dabei geht es auch um die Zukunft der Klinik in Lübbecke.

Neubau von Krankenhäusern auf der Kippe

Ursprünglich war in einem Gutachten aus dem Jahr 2021 favorisiert worden, zwei neue Krankenhäuser zu bauen. Denn der Neubau wäre wirtschaftlicher als eine Sanierung der bestehenden Kliniken. Daraufhin hatte der Kreistag Ende Oktober 2022 Espelkamp als möglichen Standort festgelegt, um die Krankenhäuser in Rahden und Lübbecke zu ersetzen.

Aufgrund der schwierigen finanziellen Situation ist es aber fraglich, ob alle Beteiligten ihren Anteil an den geschätzten Gesamtkosten von rund einer halben Milliarde Euro aufbringen können.