Abschied von St. Gallen nach sechs Jahren

Zeidler trainierte sechs Jahre lang den FC St. Gallen in der Schweizer Super League. "St.Gallen war ein sehr schönes Kapitel in meiner Trainerlaufbahn und ich werde dem Verein, den Spielern, den Mitarbeitenden und den Leuten in der Region immer tief verbunden bleiben. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament errichtet, auf welchem in Zukunft weiter erfolgreich aufgebaut werden kann" , erklärte Zeidler in der Pressemitteilung des Schweizer Vereins.