Terzic: "Sind nicht hier, damit Real die nächste Trophäe gewinnt"

Der BVB geht als Außenseiter in das Finale, will sich davon aber nicht einschüchtern lassen. " Es ist klar, dass Real Madrid die Rolle des Favoriten innehat, aber das interessiert uns nicht ", so Terzic auf der finalen Pressekonferenz am Freitagabend. " Wir waren gegen Atlético nicht der Favorit, wir waren gegen PSG nicht der Favorit. Und auch morgen sind wir nicht hier, nur damit Real die nächste Trophäe gewinnt. "

Um das zu vermeiden, will Terzic die "Königlichen" an den entscheidenden Stellen ärgern. " Natürlich gibt es auch in ihrem Spiel Dinge, die sie nicht gern haben ", weiß der BVB-Coach. " Darauf haben wir uns als Mannschaft sehr gut vorbereitet und das gibt uns momentan ein gutes Gefühl. "

Brandt will das Spiel genießen

Eine besondere Aufgabe erwartet dabei die Dortmunder Abwehrspieler, die sich mit der Real-Offensive um den Ex-BVB-Spieler Jude Bellingham und die Brasilianer Rodrygo und Vinicius Jr. konfrontiert sieht. " Alleine kann man sie nicht verteidigen, das muss man als Team machen. Wenn wir die drei Offensiven morgen in Schach halten, haben wir eine gute Chance zu gewinnen ", so Innenverteidiger Nico Schlotterbeck, der das im Kollektiv mit seinen Mitspielern schaffen will.

Mit den Routiniers Mats Hummels und Marco Reus haben zwei BVB-Spieler bereits das letzte Endspiel in Wembley im Jahr 2013 gegen den FC Bayern München bestritten. " Beide haben gesagt, dass es vom Spiel was anderes ist als ein normales Bundesliga-Spiel ", berichtete Schlotterbeck. " Aber wir haben hier sowas wie ein Heimspiel, weil wir hier hauptsächlich unsere Fans im Rücken haben. "