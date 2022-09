Entwarnung im Fall der möglichen Tropenerkrankung in Menden

Der Mendener war in Afrika unterwegs gewesen und nach Tansania und Sansibar gereist. Zurück in Deutschland hatte der Mann, der eigentlich in Hannover wohnt, seine Familie in Menden besucht. Dabei bekam er extrem hohes Fieber.

Das und weitere Anzeichen waren für die Ärzte höchst alarmierend. Die Sorge: Der junge Mann könnte eine hämorrhagische Vireninfektion mitgebracht haben, wie zu Beispiel Ebola oder das Lassa-Fieber.

Tests auf Tropenerkrankung sind negativ

In der Düsseldorfer Uniklinik wird der Mann behandelt

Um herauszufinden, ob sich der Verdacht bestätigt, wurden Infektionsspezialisten der Uniklinik Düsseldorf kontaktiert. Sofort machte sich ein 20-köpfiges Team aus Notärzten und weiteren Medizinern auf den Weg nach Menden. Auch Fachleute für Dekontamination waren dabei. Sie brachten Spezialfahrzeuge und Ausrüstung mit.

Unter Polizeischutz wurde der Mann mit einem Hochinfektionstransport nach Düsseldorf gebracht. Dort wird er zurzeit in der Uniklinik behandelt. Eine Multiplex- PCR -Untersuchung ergab aber bereits, dass es sich nicht um eine Tropenerkrankung handelt.

Quarantäne für Kontaktpersonen aufgehoben