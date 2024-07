Mayors for Peace: Städte in NRW hissen Friedensflagge

1982 gründete der Bürgermeister von Hiroshima das Netzwerk "Mayors for Peace". Es setzt sich seit mehr als 40 Jahren für die Abschaffung von Atomwaffen ein und damit auch für ein friedliches Miteinander unter den Staaten. Vor diesem Hintergrund findet jährlich am 8. Juli der Flaggentag der "Mayors for Peace" - zu deutsch: Bürgermeister für den Frieden - statt.

Auch Bad Salzuflen ist seit 1987 Teil des Netzwerks. " Mit dem Hissen der ‚Mayors for Peace-Flagge‘ setzen wir auch in diesem Jahr ein Zeichen gegen Kriege und für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen“ , sagt Bad Salzuflens Bürgermeister Dirk Tolkemitt. " Denn noch immer gefährden mehr als 12.100 Nuklearwaffen die Existenz der Menschheit. Daher engagieren wir uns als Stadtgesellschaft für den Frieden und trotz der schwierigen Zeiten für nukleare Abrüstung.“

Viele weitere Städte in NRW Teil des Netzwerks

Flagge vor dem Kurgastzentrum in Bad Salzuflen

Auch rund 15 weitere Städte in Ostwestfalen-Lippe hissen heute die Friedensflagge. In ganz NRW sind es rund 130 Städte. Weltweit gehören dem Netzwerk mehr als 8390 Städte in 166 Ländern an.

Friedensinitiative Bielefeld nutzt den Tag

Die Bielefelder Friedensinitiative nutzt den Aktionstag, um auf die humanitären Folgen eines Atombombenabwurfs aufmerksam zu machen. Mit einem "Die in" - einer Protestform, bei der sich Menschen auf die Straße legen - wollen sie die Folgen eines Atombombenabwurfs über Berlin darstellen.

Der Internationale Gerichtshof hatte am 8. Juli 1996 sein Gutachten zur Völkerrechtswidrigkeit von Atomwaffen veröffentlicht. Vor diesem Hintergrund setzen sich die Mitglieder dafür ein, durch Aktionen und Kampagnen die weltweite Verbreitung von Atomwaffen zu verhindern.