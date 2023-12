Letzter Schultag früher als sonst

Für sie ist es heute schon ein bisschen wie Weihnachten: Die 600 Schülerinnen und Schüler des Joseph-Haydn Gymnasiums in Senden haben ihren letzten Schultag vor den Ferien. In der Aula frühstücken sie zusammen und singen Weihnachtlieder.

Ferienbetreung ein Dauerproblem für Eltern

Elternvertreter Carsten Wasmer

In diesem Jahr beginnen die Ferien zwei Tage früher als gewöhnlich. " Was die Kinder freut, stellt viele Elten vor zusätzliche Heaussforderungen ," sagt Elternvertreter Carsten Wasmer aus Senden. Auch er ist beim Frühstück in der Aula dabei: " Die Kinderbetreuung in den Ferien ist ohnehin immer schwierig, denn die Urlaubstage der Eltern reichen nie aus, um alle Ferientage abzudecken ."

NRW-Schulministerium legt Ferientage fest

Die Ferienzeiten werden lange im Voraus vom Schulministerium in NRW vorgegeben. Ein Sprecher erklärt, dass die Ferien sich immer mal wieder verschieben, wenn zum Beispiel Feiertage in die Ferien fallen. Grundsätzlich gebe es aber jedes Jahr gleich viele Ferien- sowie Unterrichtstage.

Englischunterricht in der 6a.

Nach dem Frühstück gab es aber auch noch ein bisschen regulären Unterricht im Joseph-Haydn Gymnasiums in Senden. In der 6a stand Englisch auf dem Plan. Dann sind endlich Weihnachtsferien. Und der erste Schultag ist noch weit weg, nämlich erst am 8. Januar 2024.

