Lennebrücke vorerst wieder frei

Der Landesbetrieb Straßen. NRW hat die Brücke am Freitag freigegeben, nachdem in den letzten Wochen intensiv an der Stabilität der Brücke gearbeitet worden. war Das Hochwasser rund um Weihnachten hatten dem Bauwerk stark zugesetzt. Die Brücken-Pfeiler waren unterspült und stark beschädigt worden. Sie wurden zuletzt durch Taucher mit schnell härtendem Beton verstärkt.

Vorläufige Freigabe früher als erwartet