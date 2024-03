Riskant: Kinder in Lastenfahrrädern

Die Unfallforschung der Versicherer ( UDV ) hat den Transport von Kindern in Lastenfahrrädern, Fahrradanhängern und in Kindersitzen auf dem Fahrradgepäckträger genauer unter die Lupe genommen. Das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studie, die am Donnerstag in Münster präsentiert wurde, ist ernüchternd.

Kein Schutz für Kopf und Oberkörper

Lastenfahrräder, insbesondere die auf drei Rädern seien nicht ausreichend für den Transport von Kindern geeignet. " Vor allem die dreirädrigen Einstiegsmodelle sind schwer zu fahren und hochgradig kippanfällig. Den Kindern bieten sie bei einem Unfall keinerlei Schutz für Kopf und Oberkörper ", sagt UDV -Leiterin Kirstin Zeidler. Dazu komme, dass jedes zweite Kind im Lastenfahrrad keinen Helm trage und ein Drittel gar nicht oder nicht korrekt angegurtet sei.

Ohne Helm und nicht angegurtet

Fahrradanhänger halten die Unfallforscher für sicherer. " Fest angegurtet, berührt das Kind selbst bei einem Überschlag nicht den Boden “, sagt Unfallforscherin Zeidler. Doch die Tücke steckt im Detail: Anhänger stellten sich bei einer Gefahrenbremsung schnell quer, seien leicht zu übersehen und könnten wegen ihrer Breite hängenbleiben.

Auch hier stellten die Unfallforscher fest, dass jedes zweite Kind im Anhänger keinen Helm trägt, fast jedes vierte sei nicht oder nicht korrekt angegurtet.

Riskant: Kindersitz auf dem Gepäckträger