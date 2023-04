Ibbenbürener Landwirt läuft mit Querschnittlähmung

"Re-Walk" - so heißt das Gerät, das es dem Landwirten ermöglicht, wieder auf eigenen Beinen zu stehen. Ein sogenanntes Exo-Skelett. Es wird um die Beine geschnallt und über Motoren gesteuert. Damit kann Bäumer heute schon wieder kleinere Strecken zu Fuß gehen.

Aktuell trainiert er jeden Montag und Dienstag mit dem Lauf-Roboter in der Lengericher Helios-Klinik - noch mit Hilfe eines Therapeuten und unterstützt durch Gehhilfen, aber " langfristig will ich dieses Ding auf jeden Fall beherrschen und damit über den Hof spazieren gehen ", sagt der 62-Jährige zuversichtlich.

Von heute auf morgen gelähmt

Vor 13 Jahren hat ihn ein schwerer Unfall auf dem Hof aus dem Leben gerissen. Damals ist er bei Reparaturarbeiten auf einer Scheune vom Dach gestürzt. Von heute auf morgen konnte er nicht mehr laufen. Ein harter Einschnitt im Alltag des Landwirts.

"Querschnitt ist ein neues Leben. Anfangs dachte ich, ich komme nie wieder auf den Acker. Das waren schon harte Gefühle." Dieter Bäumer,

Landwirt

Aufgeben kam für ihn aber nie infrage. Mühsam aber stets positiv gestimmt hat er sich zurück ins Leben gekämpft. Heute kann er auch wieder mit seinem Traktor über den Acker fahren. Mit der alten Landmaschine wäre das nicht möglich gewesen, doch die ist kurz nach seinem Unfall plötzlich kaputt gegangen.

Bäumer gelangt mit Hilfe eines Aufzugs in den Trecker

" Da hat der liebe Gott anscheinend doch noch etwas mitgeholfen, denn es musste ein neuer Trecker her. " Und der ist speziell für ihn umgebaut. So kann Bäumer mit den Händen bremsen. Und mit einer Art Aufzug fährt der Familienvater hoch ins Fahrerhaus.

" Dass ich jetzt hochfahren kann, das ist ein Wahnsinnsgefühl. Endlich kann ich wieder mit dem Trecker pflügen - das ist für mich eine riesige Erleichterung ." Auch seinem Sohn kann er so wieder mehr unter die Arme greifen. " Der sagt dann, 'Papa, da vorne ist der Acker - zehn Hektar. Sieh zu, dass du fertig wirst.' " Und der leidenschaftliche Landwirt ist froh, dass er solche Arbeiten wieder übernehmen kann.

"Mein Weg ist auf jeden Fall nicht der Jammer-Weg, da habe ich keine Lust drauf." Dieter Bäumer,

Landwirt

Der Blick immer nach vorne

Ein höhenverstellbarer Rollstuhl erleichtert Bäumer den Alltag

Bäumer bedient sich aller möglichen Hilfsmittel, um seinen Alltag so selbstständig wie möglich zu bestreiten. Auch im eigenen Hofladen hilft der 62-Jährige mit. Wenn mal etwas zu weit oben steht, dann wird der Rollstuhl einfach hochgefahren. So kommt er an alles dran. Und auch an Gesprächen mit seinen Freunden kann er so viel besser teilnehmen - auf Augenhöhe.