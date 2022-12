Hoher Krankenstand in Kitas und Grundschulen

Die hiesigen Schulen leiden zurzeit massiv unter der aktuellen Infektionswelle. In einigen Schulen fehlen mehr als die Hälfte der Schüler und Lehrkräfte. An einer Grundschule in Lengerich sind zum Beispiel von gut 180 Schülern nur elf tatsächlich in den Klassenräumen. Und auch mehr als die Hälfte der Lehrerinnen sind erkrankt.

Jedes vierte Kind ist krank

Der Kita Wilde Wiese in Dülmen geht es gerade wie vielen Kitas im Münsterland. Wegen extrem vieler Krankheitsfälle bei den Kindern und auch den Erziehern und Erzieherinnen müssen die Eltern ihre Kinder schon früher wieder abholen. Jedes vierte Kind aus der Kita in Dülmen liegt zu Hause krank im Bett. Klassische Erkältungen, Grippe, Magen-Darm-Infekte.

Das Kita-Team gibt sein Bestes

Christoph Schlütermann vom DRK -Kreisverband Coesfeld als Träger bringt es so auf den Punkt: „Hier treffen die aktuelle Infektionswelle und der lange latente Personalmangel zusammen.“ Um den Laden einigermaßen am Laufen zu halten, kommt auch die 27-jährige stellvertretende Leiterin momentan trotz Erkältungssymptomen jeden Tag zur Arbeit.

Durch all die Anstrengungen der Erzieherinnen musste die Kita Wilde Wiese in den vergangenen Wochen noch keinen einzigen Tag geschlossen bleiben.