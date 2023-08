Geldautomaten-Sprengung in Kierspe: Urteil erwartet

Aus den fast schon alltäglichen Geldautomaten-Sprengungen bleibt die in Kierspe im Märkischen Kreis als besonders spektakulär in Erinnerung: Auf der Flucht haben die drei angeklagten Bankräuber Polizisten mehrfach in Lebensgefahr gebracht.

Vor einem guten halben Jahr - am 1. Februar 2023 - wurde in der Nacht ein Geldautomat in Kierspe gesprengt. Mit einer solchen Brutalität, dass das Gebäude schwer beschädigt wurde, obwohl über der Bankfiliale Menschen wohnen. Noch immer ist unklar, ob das Haus zumindest teilweise abgerissen werden muss.

Verfolgungsjagd nach Automatensprengung

Auf die heftige Explosion folge eine rasante Flucht vor der Polizei, mit hoher Geschwindigkeit und Angriffen auf die Beamten. So sollen die Räuber die Polizisten während der Verfolgungsfahrt mit einem Laserpointer geblendet haben. Außerdem sollen sie mehrere gefüllte Benzinkanister aus dem Auto auf die Straße geschleudert haben.