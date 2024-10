Tierschützer in Beverungen und Umgebung sind immer noch in heller Aufregung: Mehrere Menschen hatten die Katzen in der Nacht zum Sonntag zufällig auf der Bundesstraße 83 in Beverungen entdeckt, rechtzeitig, bevor sie überfahren werden konnten.

Katzen mit Futter auf die Bundesstraße gelockt

Wer das Katzenfutter auf der Fahrbahn verteilt und sie angelockt hatte, ist unklar. Mehrere Menschen und Mitarbeiter des Ordnungsamts Beverungen hatten fast alle der rund 20 Katzen eingefangen und zu einem Tierheim im hessischen Bad Karlshafen ganz in der Nähe gebracht.

Noch beim Ausladen am frühen Sonntagmorgen aber tauchte der Besitzer auf und nahm die Tiere wieder mit. Möglicherweise beging er dabei Hausfriedensbruch. Eine Tierheimmitarbeiterin will ihn jedenfalls anzeigen.

Katzenbesitzer hatte schon einmal mit den Behörden zu tun

Den Behörden ist der Mann nicht unbekannt. Wie das Veterinäramt des Kreises Höxter heute bestätigte, stand er in der Vergangenheit unter Verdacht, illegal Katzen gezüchtet zu haben. Er darf aber weiterhin Tiere halten. Tierschützer sind entsetzt darüber, dass der Besitzer die Katzen wieder abgeholt und zu seinem Grundstück direkt an der Bundesstraße gebracht hat. Doch als das Veterinäramt das Gelände am Montag unangekündigt aufgesucht hat, gab es eine Überraschung.

Nur noch drei Katzen da

Denn die Mitarbeiter des Veterinäramts konnten nur noch drei Tiere auf dem Gelände finden. Der Besitzer begründete das damit, er habe alle anderen Katzen an Privatpersonen abgegeben. Ob das so ist, prüft jetzt der Kreis Herford und verlangt Nachweise.