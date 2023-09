Am Wochenende sind Winnetou und Old Shatterhand zum vorerst letzten Mal durchs Sauerland geritten. Die Saison auf der Freilichtbühne in Elspe ist beendet. In diesem Jahr hat das Ensemble das Karl-May-Stück "Unter Geiern" gespielt und das nach Bühnenangaben sehr erfolgreich.

Geiermädchen Lilo ein Highlight der Show

Geierdame Lilo in ihrem Stall

"Wir sind sehr zufrieden mit der Saison. Die Zuschauerzahlen haben sich gut entwickelt. Sie liegen jetzt sogar etwas über dem Niveau des Vorjahres, trotz der frühen Sommerferien in diesem Jahr in NRW . Die letzten Vorstellungen waren sogar alle ausverkauft" , so Elspe-Festival Geschäftsführer Philipp Aßhoff.

Neuer Regisseur im 65. Jubiläumsjahr

Über 60 Mal sind die Cowboys und Indianer über die größte Naturbühne Europas galoppiert. Ein besonderes Highlight der diesjährigen Inszenierung war das anderthalb Jahre alte Geiermädchen Lilo. Es war extra für die Show in der Greifvogelstation Hellenthal ausgebildet worden. Zweimal pro Vorstellung schwebte Lilo über die Köpfe der Zuschauer.

Marco Kühne hat in diesem Jahr die Leitung übernommen

Nach dem Tod von Elspe Festival Gründer Jochen Bludau im März hatte sein Sohn Marco Kühne die Gesamtregie übernommen. Mit 52 Pferden und über 60 Darstellern war es in seinem ersten Regiejahr das größte Ensemble seit Bestehen der Karl-May-Festspiele.

2024: "Winnetou und das Halbblut"

Für "Unter Geiern" gab es von Seiten des Publikums immer wieder großes Lob. "Es war so viel Aktion auf der Bühne. Die Explosionen, der Wasserfall, die Pferde. Es war spannend und eindrucksvoll gemacht" , so eine Besucherin aus Ratingen.

Im kommenden Jahr steht in Elspe das Stück "Winnetou und das Halbblut - Ein Kampf auf Leben und Tod" auf dem Programm. Zuletzt wurde diese Geschichte im Jahr 2011 bei den Karl-May-Festspielen aufgeführt. Die Planungen für die neue Saison haben bereits begonnen.

Über dieses Thema berichten wir am 04.09.2023 im Hörfunk auf WDR 2 in der Lokalzeit Südwestfalen.