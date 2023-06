Lysan begleitet Geierdame Lilo bei den Karl-May-Festspielen in Elspe

Es ist ca. 13:30 Uhr. Lysan steht in der Maske der Karl-May Festspiele und legt ein Indianerkostüm an. Dann noch Schminke und Perücke: Fertig. Dabei hat sie gar keinen geplanten Auftritt, sie steht lediglich in der Kulisse, um der Geierdame Lilo zu signalisieren, wo sie hin muss, denn Lysan hat Futter und eine sichere Kiste.

Geierdame Lilo in ihrem Stall

Lysan erklärt, dass sie das Kostüm nur anlegt, falls was schief läuft, zum Beispiel, wenn der Geier zu früh landet oder sie aus irgendwelchen Gründen den Vogel von der Bühne holen muss – dann soll sie nicht auffallen, sondern aussehen wie alle.

Lilo spielt sich selbst

Ihre Aufgabe im ersten Teil: Fliegen vom Dach eines Tunnels quer über die Bühne. Lysan verpasst ihr vorher einen Peilsender – sicher ist sicher –und trägt Lilo zusammen mit einer Mitarbeiterin in der Kiste zu ihrem Startplatz.

Lysan wechselt für die Zuschauer unsichtbar ihren Standort und wartet dort auf Lilo. Lilo weiß genau, wann sie dran ist. Schon in der Szene davor erkennt sie die Musik, sagt Lysan. Der Vogel bleibt cool, Lysan sowieso. Von Aufregung keine Spur. Gegenüber öffnet die Helferin Manuela Lilos Kiste auf das Stichwort und die Geierdame gleitet zu Lysan hinter die Kulisse. Drei Meter Spannweite – spektakulär.

Lysan Hochgürtel mit Geier-Kiste

Während der Vorstellung spricht Lysan mit ihrem Schützling nicht viel. Die junge Frau bringt den Vogel für die nächsten zwei Stunden in aller Ruhe in eine bequemere Behausung, denn die Kiste ist zwar sicher, aber eng – 80 x 100 cm.

Verständnis ohne Worte

Am Ende der Show ist Lilo nochmal gefragt. Lysan bringt sie zum neuen Startplatz. Der muss immer höher liegen als die Landung, sagt Lysan, alles andere ist für den Vogel zu anstrengend. Stichwort. Los.

Szene aus dem Stück "Unter Geiern"

Die Zuschauer haben eine Gänsehaut, wenn Gänsegeier Lilo leibhaftig durch die Kulisse schwebt. Unter ihr: Winnetou, Old Shatterhand, Pferde, Gangster. Lysan nimmt Lilo entgegen, geleitet sie zur Kiste, hilft ihr die Flügel dort hinein zu verstauen, Kiste zu. Die Handgriffe: Routine.

Lysan bringt Lilo noch in ihren Stall. Sender ab. In der ganzen Zeit hat Lysan kein Wort gesagt. Die beiden verstehen sich auch so.

Über dieses Thema berichten wir auch im WDR Fernsehen in der WDR Lokalzeit aus Aachen am 29.06.2023 ab 19:30 Uhr.