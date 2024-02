Kampagne für mehr Betriebsräte in Paderborn

Die IG Metall glaubt, dass bis zu 60 Prozent der Metallunternehmen in den Kreisen Paderborn und Höxter keinen Betriebsrat haben. Und das, obwohl Firmen mit einer bestimmten Mindestgröße gesetzlich verpflichtet sind, die Gründung eines Betriebsrates zu ermöglichen. Manche Arbeitgeber würden Angestellten deshalb sogar mit dem Einbehalten von Lohn drohen.

Ansprechpartner über QR-Code

Ab Freitag will die IG Metall in Gewerbegebieten in den Kreisen Höxter und Paderborn Plakate mit einem QR-Code aufhängen. Der Code führt zu einer Umfrage.

Freiwillige können erzählen, wie es bei ihrem Arbeitgeber aussieht. Abgefragt werden zum Beispiel die persönliche Arbeitssituation - und ob es einen Betriebsrat gibt. Falls nicht, wollen die Gewerkschafter wissen, wie groß die Hoffnungen in eine Arbeitnehmervertretung wären. Schließlich können die Teilnehmer der Umfrage Kontakt zur Gewerkschaft aufnehmen.

NRW -Arbeitsminister Laumann ist Schirmherr der Kampagne. Er nimmt am Freitag an einer Podiumsdiskussion zu dem Thema in Paderborn teil.

