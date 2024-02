Kamele statt Kamelle in Lüdenscheid: Drei Tiere aus Zirkus ausgebüxt

Zur Karnevalszeit finden sich bestimmt so einige Kamele auf den Straßen - allerdings eher in Form von verkleideten Menschen. Dass echte Tiere durch die Straßen spazieren, ist ungewöhnlich. In Lüdenscheid musste die Polizei aber genau deswegen ausrücken. In der Nacht sind drei Kamele ausgebüxt.

Unklar, wie weit Tiere gelaufen sind

Die Kamele gehören zu einem Zirkus, der gerade auf dem Schützenplatz in Lüdenscheid zu Gast ist. Laut Polizei war ein Metallbolzen an der Absperrung der Tiere defekt. So konnten Sabu, Attilla und Khan ausreißen und den Schützenplatz und die Umgebung erkunden. Es könnte sogar sein, dass die Tiere bis zur Innenstadt marschiert sind.