Jagdhund aus Velen sammelt Müll aus Fluss

Noch liegt der ungarische Jagdhund ruhig auf dem Boden im Wohnzimmer in Velen im Münsterland. Aber die Ohren von Faro sind gespitzt, die Augen hellwach. Schnell wird klar, was den Rüden begeistert. Eine Limodose, von Martin Stefanski frisch geleert, ist wenige Sekunden später in Faros Maul – und landet anschließend im Mülleimer. Der Jagdhund als Haushaltshilfe.

Faro, die Haushaltshilfe

"Faro ist sehr arbeitsfreudig und ein Teil der Familie. Wir haben gemerkt, dass ihm das Spaß macht." Martin Stefanski hat den Spieltrieb des drahtigen Jagdhundes weiter trainiert. Fällt abends beim gemütlichen Knabbern Müll an, ist Faro sofort da, um ihn weg zu bringen.

Faro, der Umweltschützer

Getränkedosen mag Faro besonders gern

Zu Hochform läuft der ungarische Rassehund im Jagdrevier von Martin Stefanski auf. Das liegt an der Berkel bei Gescher. Ein kleines Flüsschen, naturbelassen, eine Münsterland-Idylle wie aus dem Bilderbuch. Die leider immer wieder durch Müll, wie zum Beispiel Ketchup-Flaschen, Chipstüten oder Folien getrübt wird. "Die werden dann an oft schwer erreichbaren Stellen angeschwemmt" , ärgerte sich der Jäger. Bis Faro kam.

Ist die Berkel in Sicht, ziehts den Jagdhund ins Wasser. Martin Stefanski gibt ihm die Richtung vor, in die er schwimmen soll. Und schon apportiert Faro den Müll, der vorher irgendwo in die Berkel gelangt ist. "Manchmal sind das auch die Überreste einer Grillparty irgendwo flussaufwärts. Wir haben hier Eisvögel und Reiher, denen kann dieser Müll richtig gefährlich werden!"