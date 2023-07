In Iserlohn ist in der vergangenen Nacht ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen, in dem 22 Menschen gemeldet sind. Mehrere Personen erlitten eine Rauchvergiftung. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Eine Person wird noch vermisst. Es ist unklar, ob die vermisste Person sich in dem Gebäude aufgehalten hat oder in dieser Nacht gar nicht zuhause war.

Der Großteil des Gebäudes soll bereits abgesucht sein - ein Teil des Gebäudes ist allerdings einsturzgefährdet und bisher nicht zugänglich. Deshalb sollen für die Suche dort Höhenretter eingesetzt werden.