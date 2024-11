Caamano sorgte auch im Schlussabschnitt für den ersten großen Aufreger, als er sich erneut durch die DEG-Abwehr vor Haukeland kämpfte. Seinen Torjubel bremste der Schiedsrichter allerdings sofort aus und blieb nach Videobeweis bei seiner Entscheidung - kein Tor für Wolfsburg. Kurz darauf bekamen die Düsseldorfer ihre dritte Überzahlchance, in der sie gleich mehrfach an Weitzmann scheiterten.

Caamano erzielt Siegtreffer in der Verlängerung

Knapp elf Minuten vor dem Ende hatte die DEG nach einem leichtfertigen Wolfsburger Puckverlust im eigenen Drittel die große Chance zur erneuten Führung, aber O'Donnell scheiterte einmal mehr an Weitzmann, und Jakub Borzecki schoss den Abpraller freistehend über das Tor. Die Rheinländer drängten in dieser Phase auf ihren dritten Saisonsieg nach regulärer Spielzeit.

Die drei Punkte blieben den Düsseldorfern aber genau wie Wolfsburg, für die Gerrit Fauser in der Schlussminute noch einmal das Nachsehen gegen Haukeland hatte, verwehrt. Zwei starke Torhüter mit Fangquoten von mehr als 96 (Weitzmann) bzw. 97 Prozent (Haukeland) führten die beiden Mannschaften in die Verlängerung. In der sorgte Caamano nach nur 18 Sekunden für die Entscheidung, als er zwischen Haukeland und Pfosten doch noch die Lücke fand, sodass die DEG sich mit einem Punkt begnügen musste.

Iserlohn Roosters verlieren klar gegen Adler Mannheim

Obwohl für die DEG in Wolfsburg mehr drin war, hat sie sich zumindest um den einen Zähler näher an den Tabellenvorletzten aus Iserlohn herangeschoben. Die Roosters kassierten bei den Adler Mannheim am Mittwochabend nämlich eine 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)-Niederlage.

Nachdem die Sauerländer in Überzahl zunächst dank Branden Troock in Führung gegangen waren (30. Minute), drehten die Hausherren das Spiel. Tom Kühnhackl sorgte noch vor dem Schlussdrittel für den Ausgleich (36.). In den letzten 20 Minuten leiteten Nick Cicek (42.) und Kristian Reichel (43.) mit einem Doppelschlag die Iserlohner Niederlage ein. Kris Bennett setzte in Überzahl den Schlusspunkt für Mannheim (54.).

Am Freitagabend kommt es nun in Düsseldorf zum Kellerduell zwischen der DEG und den Iserlohnern, in dem die Rheinländer nach Punkten zu den Sauerländern aufschließen könnten.