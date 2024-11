Felix Götze - Ostwestfälische Konstante mit Aufstiegstraum

Das komplette Traumwetter bleibt Götze am Samstag verwehrt, die Vorhersage gibt für Elversberg nur vier Grad an. Dazu soll es relativ neblig werden. Doch der Fußball-Arbeiter aus dem westfälischen Teil des Ruhrgebietes, genauer aus Dortmund, nimmt es, wie es kommt - hat er doch schon oft in seiner Karriere mit Widrigkeiten zu kämpfen gehabt.

Oft von Verletzungen zurück gekämpft

Wer in Götzes fußballerischen Lebenslauf schaut, der zählt gleich mehr als ein Dutzend Verletzungen in allen möglichen Körperregionen. Ob Kopfverletzung, Muskelfaserriss oder Corona-Erkrankung, der inzwischen 26-Jährige hat sich durch fast alles durchgekämpft. Jetzt scheint er endgültig sein Potenzial entfalten zu können. "Ich fühl mich so fit wie noch nie", sagt er im Podcast.

Der 26-Jährige hat mit Paderborn ambitionierte Ziele: Natürlich den Sieg gegen Elversberg, aber auch das große Ganze zum Ende der Saison: "Es wäre quatsch, wenn ich sagen würde, ich will nicht aufsteigen. Dafür spielt man Fußball!" Es wäre die Krönung für den langen Leidensweg des Felix Götze.

Götze: "Ich genieße das hier"

Wie fit Götze aber derzeit ist, zeigt sich bei seiner Einsatzzeit: In dieser Saison hat er noch keine Minute bei den Ostwestfalen verpasst. "Es macht einfach Spaß und ich genieße das hier. Schöner hätte ich mir die Zeit aktuell nicht erträumen können", so der Abwehrspieler. Dabei war es durchaus ein Risiko im Sommer, nach Paderborn zu wechseln.

Denn vorher war Götze bei Rot-Weiss Essen in der 3. Liga unterwegs, weit weg vom Spitzenfußball der 2. Bundesliga. Dort wollten die Fans den Publikumsliebling unbedingt halten, der Innenverteidiger war beliebt und gesetzter Stammspieler. Diese Sicherheit und Beliebtheit gab Götze für den SCP auf. Die Gründe für den Wechsel beschrieb er wie folgt: "Die Intensität macht Paderborn stark. Ich habe hier viele Ballkontakte und Freiheiten. Es hat einfach gut gepasst."