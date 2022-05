WDR: Wie ist Ihre ausbildende Laufbahn bisher verlaufen?

Franzi Wiggering: Ich habe natürlich auch das Vorurteil im Kopf gehabt, dass der Pflegeberuf schlecht ist, aber der Beruf an sich macht total viel Spaß und man wird herzlich aufgenommen und wächst über sich hinaus - sowohl schulisch als auch im praktischen Bereich.

WDR: Warum haben Sie sich denn ausgerechnet für diesen Job entschieden?

Franzi Wiggering schätzt besonders die Nähe zu den Menschen

Wiggering: Ich habe lange überlegt, ob ich in die Pflege gehen soll. Sechs Jahre habe ich mir dafür Zeit gelassen. Und ich wurde auch immer wieder mit der Frage konfrontiert, ob ich es wirklich machen will. Aber irgendwann habe ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört. Man ist einfach immer nah am Menschen, man ist beratend da, man hilft.

WDR: Was ist Ihre Motivation im Job und was treibt Sie an?

Wiggering: Die Vielschichtigkeit und der Facettenreichtum. Durch die Generalistik lernen wir wirklich von der schwangeren Frau, der Entbindung und der Geburt bis zum sterbenden Menschen alles. Und einfach die Dankbarkeit, die man von den Menschen bekommt, die man versorgt. Es ist richtig, richtig schön - ich kann das gar nicht genau beschreiben!

WDR: Wenn man mal auf die so oft angesprochenen Schattenseiten des Berufes blickt: Wie sind denn bei Ihnen die Arbeitsbedingungen?

Wiggering: Ich wechsele in viele Einrichtungen und würde sagen, die Bedingungen gehen immer vom Team aus, also wie zufrieden oder unzufrieden die Personen dort sind. Aber ich bin jemand, der sagt, wenn irgendwas nicht passt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Ich kann nicht sagen, dass es da und da ganz schlecht ist oder hier nur gut, sondern dass der Grundstein das Team und die Zufriedenheit sind.

WDR: Wie sieht es mit dem Gehalt aus?

Wiggering: Ich weiß definitiv, dass die Pflege finanziell nicht wertgeschätzt wird. Klar, mehr darf es immer sein. Ich finde eher, die Dankbarkeit und die Anerkennung von der Gesellschaft und von denen, die am höheren Hebel sitzen, sollte eine größere Rolle spielen. Auch wenn es natürlich mehr Geld sein dürfte, glaube ich, mehr Freipausen und Urlaubstage würden uns zum Beispiel schon entgegenkommen.