Bilanz und Lösungssuche nach Starkregen in Westfalen

Euskirchen sucht nach Lösungen für Hochwasserschutz

Derweil wird in Euskirchen nach dringenden Lösungen zur Vermeidung von Hochwasserkatastrophen gesucht. Rechnungen wie hoch Flüsse und Bäche bei Hochwasser ansteigen könnten, müssen ermittelt werden, um vorsorgen zu können und um den Wiederaufbau von Brücken fortsetzen zu können.

NRW s Umweltminister Oliver Krischer machte bei seinem letzten Besuch in Euskirchen jedoch deutlich, dass es an Fachleuten fehlt, um die wichtigen Berechnungen durchzuführen.

Klage über nicht intakte Entwässerung in Welver

Auch in Welver hat ein Starkregenereignis wieder etliche Keller unter Wasser gesetzt. Einige Anwohner hatten Glück. Neu installierte elektrische Rückstauklappen hatten gehalten. So viel Glück hatten aber nicht alle Anwohner.

In Vellinghausen brauchen die Menschen eine schnelle Lösung. Schon vor sechs Wochen waren wegen Starkregens dort die Keller vollgelaufen. Oberflächenwasser kann nicht richtig abfließen.

Mehrere Probleme

Das hat den Experten vor Ort zufolge zwei Gründe. Zum Einen gibt es in Vellinghausen Abwassergräben, in denen das Gefälle verhindert, dass das Wasser richtig abfließen kann. Zum Anderen fließt offenbar Regenwasser in den Abwasserkanal. Das überlastet die Pumpen bei Regengüssen wie am Sonntag: Dort wurden bis zu 50 Liter pro Quadratmeter gemessen - und wenn das nicht abgepumpt werden kann, drückt es zurück in die Keller.

Die Gemeinde will das Problem jetzt angehen. Man wisse noch nicht, wie das Regenwasser überhaupt in diesen Mengen in den Abwasserkanal komme, heißt es. Dem wolle man jetzt aber nachgehen. Das Geld für die Überprüfung wird aber voraussichtlich erst nächstes Jahr da sein.