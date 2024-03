Münsterländer Fernsehserie "Haus Kummerveldt" gewinnt Grimme-Preis

Feministische Dramedy in der Kaiserzeit

"Haus Kummerveldt" ist eine Mischung aus Drama und Comedy und spielt zu Zeiten des Deutschen Kaiserreichs. Die Adelige Luise von Kummerveldt will Schriftstellerin werden, wie ihr Vorbild Annette von Droste-Hülshoff. Für Familienoberhaupt und Bruder Veit ist das absolut undenkbar.

Er will die Pläne mit allen Mitteln verhindern. Dagegen versucht die Hauptfigur der Serie anzugehen, mal mit Sarkasmus und Wortwitz, mal bewusst provokant. "Haus Kummerveldt" spannt den Bogen zwischen patriarchalen Strukturen im 19. Jahrhundert und sexistischen Mustern in der heutigen Zeit.

Schlösser und Burgen im Münsterland als Spielorte

Dreharbeiten am Haus Welbergen in Ochtrup

Die Serie wurde fast ausschließlich im Münsterland gedreht. Spielorte waren vor allem Schlösser und Burgen in der Region. Das Haus Welbergen in Ochtrup wurde zum Stammsitz der Adelsfamilie. Auch auf der Burg Hülshoff in Havixbeck, im Haus Rüschhaus in Münster und im LWL -Museum Textilwerk in Bocholt wurde gedreht.

Konken vom Münsterland e.V. sieht die Serie als Zugewinn für die Region

" Für unsere alteingesessenen Schlösser und Burgen ist so eine junge Produktion ein wahnsinniger Gewinn ," erklärt Christine Konken vom Münsterland e.V. . Der Verein hat die Dreharbeiten unterstützt und mit gefördert.

Serie zum Streamen in der ARD Mediathek

"Haus Kummerveldt" ist 2018 als Webserie gestartet und hatte erst kaum finanzielle Mittel. Verschiedene Förderer und Partner haben die weitere Umsetzung ermöglicht, darunter auch der WDR . Die erste Staffel mit sechs Folgen ist in der ARD Mediathek zum Streamen verfügbar.

Fortsetzung folgt?