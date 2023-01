Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstagvormittag mitteilten, ereignete sich die Tat bereits am Mittwochnachmittag in einer Lagerhalle in einem Ennigerloher Gewerbegebiet. Dort soll ein 34-Jähriger den bisherigen Ermittlungen zufolge mit einem Hammer auf den Kopf des 26-Jährigen eingeschlagen haben.

Aufgrund der lebensbedrohlichen Verletzungen, wurde der 26-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebe aber inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, so die Ermittler.

Hintergründe noch unklar

Der Tatverdächtige sei nach der Tat vom Tatort geflüchtet, konnte aber kurze Zeit später in der Wohnung eines Bekannten in Ennigerloh festgenommen werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Der 26-Jährige und der 34-Jährige waren offenbar Arbeitskollegen. Eine Mordkommission der Polizei Münster hat die Ermittlungen übernommen.

