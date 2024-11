Ein deutlicher Geruch von Tankstelle liegt in der Luft, wenn man sich in Baku fortbewegt. Kein Wunder: Die Hauptstadt von Aserbaidschan liegt mitten in einem Erdölfördergebiet, die Ölpumpen sind von den Straßen aus sichtbar. Öl und Gas haben das Land reich gemacht, in dem noch bis zum 22. November die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen stattfinden wird.

Weltklimakonferenz erneut in einem Ölstaat

Klimakonferenz in einem Ölstaat? Das hatte im Vorfeld für viel Kritik und Diskussionen gesorgt. Wohl auch deshalb ist das Land besonders bemüht bei der Organisation. So wurde etwa die Busflotte für den Shuttle-Transport extra neu gekauft. Es sind so viele, dass die rund 60.000 Gäste aus aller Welt im Minutentakt zum Olympiastadion kutschiert werden können, an dem das Mega-Event stattfindet. 2021 wurden hier Spiele der Fußball-EM 2020 nachgeholt, Olympische Spiele - entgegen des Namens - aber noch nie.