SV Möhnewelle kämpft ums Überleben

Die Technik im Hallenbad ist veraltet, immer wieder kommt es zu Schäden. Selbst die Deckenverkleidung kam an einigen Stellen schon herunter. Die Gemeinde repariert ohne Unterlass, der Hausmeister darf sein handwerkliches Können ständig unter Beweis stellen. Allen ist das klar.

Schwimmverein Möhnewelle zieht Konsequenzen

Ein Neubau wurde vom Rat genehmigt, die Baustelle aber steht still. Ein Rechtsstreit wegen Baumängeln ist im Gang. Das Resultat: Der Schwimmverein Möhnewelle will seinen Betrieb nach den Herbstferien aussetzen.

Bereits im vergangenen Winter hatte die Gemeinde das Hallenbad geschlossen. Die Klimaanlage hat die in Coronazeiten erforderliche Frischluftzufuhr nicht mehr geschafft. Da musste die Außenluft angesaugt, erwärmt und dem Bad zugefügt werden. Das war zu viel für die Technik aus den 60er Jahren.

Gemeinde Möhnesee reagiert auf WDR-Nachfrage

Der SV Möhnesee kann den Schwimmbetrieb gerade noch so aufrechterhalten.

Die Wassertemperatur hat die Gemeinde schon auf 19 Grad gesenkt. Dabei ist für den Schwimmverein und seine Kinder die Wassertemperatur noch wichtiger, als die Temperatur der Raumluft. Mit Beginn der Heizperiode wollte der Schwimmverein ein Zeichen setzen und seinen Betrieb aussetzen.

Ein Stillstand für Schul- und Vereinsschwimmen wäre für die direkt am Möhnesee gelegene Gemeinde ein Dilemma. Nach einer WDR -Anfrage kam aber Bewegung in die Überlegungen. Das Holzhackschnitzelheizwerk soll jetzt so hochgefahren werden, dass das alte Schwimmbad mitgeheizt werden kann – ohne mit teurem Gas dazuheizen zu müssen.

Hackschnitzelheizung als Notlösung

Ein Rechtsstreit verhindert, dass das neue Hallenbad fertig gebaut werden kann.

Das kann so lange funktionieren, bis die Lüftung wieder an ihre Grenzen kommt. Der Schwimmverein Möhnewelle will nun seine Mitglieder entscheiden lassen, ob er mit der Unsicherheit, ob die Technik hält, den Schwimmbetrieb weiter aufrechterhalten soll.

Aber am liebsten wäre es allen, wenn der Rechtstreit endlich beendet und das neue Bad fertig wäre. Ursprünglich sollte das schon vor einem Jahr in Betrieb gehen.