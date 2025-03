Um 7:37 Uhr wurde die Feuerwehr Horn-Bad Meinberg zur Brunnenstraße gerufen. Beim Eintreffen stand eine Dachgeschosswohnung bereits in Vollbrand. Wenig später schlugen nach Angaben der Feuerwehr Flammen aus dem Dach. Über 30 Bewohnerinnen und Bewohner aus 19 Wohnungen mussten evakuiert werden - viele wurden aufgrund der frühen Uhrzeit überrascht und verließen ihre Wohnungen teilweise barfuß und ohne persönliche Gegenstände. Nach Angaben der Feuerwehr wurde jedoch niemand verletzt.

Haustiere wurden vermisst

Zahlreiche Haustiere mussten zudem von der Feuerwehr aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Einzelne Tiere gelten noch als vermisst - die Einsatzkräfte gehen aber davon aus, dass einige von ihnen vor dem Feuer geflohen sein könnten.

Insgesamt sind über 100 Einsatzkräfte aus Horn-Bad Meinberg sowie unterstützende Kräfte aus den Nachbarstädten an dem Einsatz beteiligt gewesen.

Unbewohnbares Wohnhaus und Hilfsmaßnahmen

Durch den Brand ist das Gebäude erheblich beschädigt worden. Es ist aufgrund der Feuer- und Löschwasserschäden nun unbewohnbar. Die Stadt kümmerte sich am Samstag um die Unterbringung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner. Vorläufig wurden sie in der Feuerwache Horn-Bad Meinberg versorgt. Parallel wurden Unterkünfte in Hotels und Ferienwohnungen organisiert.

Ermittlungen dauern an

Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen Flammen aus den Fenstern.

Auf WDR-Nachfrage hieß es am Sonntag von der Polizei im Kreis Lippe, dass die Ermittlungen zur Brandursache noch andauern. Bisher gebe es keinerlei Anhaltspunkte, warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen ist. Ebenfalls unklar ist, warum sich das Feuer so schnell im Dachstuhl des Hauses ausbreiten konnte.

Feuerwehr spricht von Glück im Unglück

Feuerwehrsprecher Claus Müther bezeichnete den Vorfall währenddessen als schwersten Wohnungsbrand der letzten Jahre in Bad Meinberg und Umgebung. "Gott sei Dank wurde niemand verletzt. Wir hatten am Samstagmorgen den Vorteil, dass viele Kräfte der freiwilligen Feuerwehr schnell verfügbar waren" , so Müther, der von "Glück im Unglück" spricht.

