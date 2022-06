Fluggast bei Gleitschirm-Unfall im Kreis Herford schwer verletzt

Nach Angaben der Polizei verfehlte der Pilot am Mittag die Landebahn und musste in einem Getreidefeld notlanden. Dabei verletzte sich die mitfliegende Person so schwer, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Bielefeld geflogen werden musste.

Ursache für Gleitschirm-Unfall noch unklar

Warum der Pilot die Landebahn verfehlte und der Fluggast bei der Notlandung so schwer verletzt wurde, wird derzeit von der Polizei untersucht. Der Tandemflug wurde von einer Flugschule in Enger durchgeführt.

Bei Tandemflügen mit Gleitschirmen hängt der Gast unter dem Piloten. Daher sind der Pilot und das Fluggerät vermutlich bei der Landung auf ihn gestürzt.